انت الان تتابع خبر توضيح من نقابة الصحفيين عن الذين لم تظهر أسمائهم بقوائم المنحة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "النقابة شكلت لجنة من مجلس النقابة لمراجعة وزارة الثقافة لتدقيق أسماء الزملاء الذين لم تظهر أسماءهم في قوائم المنحة لهذه السنة وكذلك أسماء الزملاء الذين لم يظهر لهم مبلغ المنحة في الماستر كارد ممن سجلوا اسماءهم في النقابة" .



وأضافت أن "اللجنة ستقوم بالتنسيق والمتابعة مع وزارة الثقافة وإدارة الماستر كارد للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك من أجل معالجتها سريعاً" .