استمرار البحث عن ناجين من زلزال اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل أجهزة الطوارئ في اليابان البحث عن ناجين عقب الزلزال القوي الذي وقع الإثنين الماضي، فيما لايزال هناك أكثر من 50 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليوم الخميس.

وهناك مخاوف من أن الكثير من الأشخاص مازالوا تحت الأنقاض في بلدة واجيما المتضررة بشدة في شبه جزيرة نوتو بغرب البلاد حيث احترق سوق كبير ودُمرت المنازل. وفرق البحث والإنقاذ في سباق مع الزمن، حيث أن أول 72 ساعة تعتبر مهمة للغاية للناجين بعد أي زلزال. وفي طوكيو، دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى بذل "جهود شاملة" لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.

ومازالت حصيلة الوفيات مستمرة في الارتفاع. ووفقا لوسائل الإعلام اليابانية، لقي 78 شخصا على الأقل حتفهم في مقاطعة ايشيكاوا وهي الأكثر تضرراً.