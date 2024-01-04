مسؤول أمريكي يصل إسرائيل لتهدئة التوترات على الحدود مع لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (بي بي سي)

يصل موفد البيت الابيض أموس هوكشتاين إسرائيل، اليوم، لإجراء محادثات في مسعى لاحتواء التصعيد على الحدود مع لبنان.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن هوكشتاين، الذي يتوسط بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية، يحاول التوصل إلى اتفاق مماثل بشأن حدود الطرفين البرية.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هناك توافقات في غالبية نقاط الخلاف مع لبنان، وإن هوكشتاين يعمل مع البلدين لإيجاد حل دبلوماسي بدلاً من التصعيد.

وتتزامن الزيارة مع إعلان حزب الله مقتل أربعة من عناصره في غارة إسرائيلية الليلة الماضية، بينهم القائد المحلي في منطقة الناقورة، حسين يزبك.

ومع توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، ويزور خلالها تل أبيب لبحث التوتر على الحدود مع لبنان، ورام الله، وتشمل الجولة إسطنبول و قطر والإمارات والأردن.