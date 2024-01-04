أنابيب المياه انفجرت.. دولة أوربية تسجل أدنى درجة حرارة من 25 عاما- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

في ظل التغيرات الجوية التي أثرت على العالم بأكمله، سجلت السويد أمس الأربعاء، ليلة وصفت بأنها الأبرد منذ نحو 25 عامًا، حيث سجلت البرودة نحو 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في أقصى الشمال.

وقال ماتياس ليند خبير الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية السويدية، لوكالة فرانس برس، إن هذه هي أدنى درجة حرارة في يناير في السويد منذ 1999، حيث سجلت الحرارة في هذا العام

نحو 49 درجة مئوية تحت الصفر (ناقص 56.2 فهرنهايت)، وهو الرقم القياسي المسجل في عام 1951.

وبالرغم من أن سكان بعض المدن السويدية اعتادوا على رؤية درجات حرارة متجمدة، لكن موجة البرد الأخيرة أجبرت مشغلي الحافلات المحليين على تعليق الخدمات، وقالت إحدى شركات تشغيل القطارات، إنها ألغت جميع القطارات شمال مدينة أوميو لعدة أيام.

كما تعطلت القطارات في فنلندا المجاورة، حيث تم تسجيل رقم قياسي موسمي قدره 38.7 درجة مئوية تحت الصفر مساء الثلاثاء في منطقة لابلاند الشمالية.

كما تم الإبلاغ عن عدة حالات لتجميد أو انفجار أنابيب المياه، وقالت محطة YLE الفنلندية، إن حوالي 300 شخص في مدينة تامبيري تركوا بدون مياه جارية يوم الثلاثاء.

من المتوقع أن تتحرك الجبهة الباردة جنوبًا خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث شهدت العاصمة الفنلندية هلسنكي بالفعل انخفاضًا في درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر يوم الأربعاء.

من المتوقع أيضًا أن يضرب البرد القارس النرويج في نهاية الأسبوع، مع احتمال انخفاض درجات الحرارة في أوسلو إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.