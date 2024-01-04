تشييع العاروري ورفيقيه في الطريق الجديدة

شيع الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين جثمان القيادي في حركة" حماس" صالح العاروري ورفيقيه الذين قضوا في استهداف مكتب تابع للحركة في الضاحية الجنوبية أول من أمس الثلاثاء.
وصلي على الجثامين، عصر اليوم ، في مسجد الامام علي في الطريق الجديدة في بيروت وأم المصلين ممثل مفتي الجمهورية أمين عام الفتوى الشيخ أمين الكردي الذي ألقى كلمة للمناسبة، في حين إحتشدت الجموع التي توافدت من مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان خارج المسجد رافعة الاعلام الفلسطينية ورايات الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد.
وبعد انتهاء الصلاة، نقلت سيارات تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني النعوش التي تحوي الجثامين وسط صيحات الغضب واطلاق مكبرات الصوت للاناشيد الثورية، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف في الهواء غطى سماء المنطقة.
واتجهت مسيرة التشييع صوب مدافن الشهداء في شاتيلا حيث ووري الجثامين في الثرى وسط استمرار اطلاق النار بكثافة.
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