قرار للقاضي بيرم بتخلية أمل شعبان لقاء كفالة مالية

أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قرارا قضى بتخلية رئيسة دائرة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان، الموقوفة بتهمة تقاضي رشى مالية مقابل التصديق على معادلة شهادات لطلاب عراقيين، لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية.
وكان القاضي بيرم استجوب في جلسة اليوم ثمانية موظفين في دائرة المعادلات، غير موقوفين ومدعى عليهم بالملف نفسه، وتقاطعت إفاداتهم جميعا حول عدم تقاضي شعبان أي أموال لقاء معادلة الشهادات.
وأُحيل القرار على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لدرسه وإقراره، على أن تبقى شعبان موقوفة في حال فسخت النيابة العامة القرار الذي سيحال عندها على الهيئة الاتهامية للبت فيه.
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