انت الان تتابع خبر مجلس الأمن الدولي يدين تفجير كرمان في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان له: "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة كرمان في إيران".

واضاف: "نشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم للعدالة".



وفي وقت سابق اليوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته، عن "انفجارين أسفرا عن مقتل مايقرب من 100 شخص وإصابة العشرات في مراسم ذكرى القائد العسكري قاسم سليماني الذي قتل بطائرة أميركية مسيرة في 2020".

وذكر التنظيم المتطرف عبر قنواته على تلغرام أن "اثنين من مقاتليه "فجرا حزاميهما الناسفين (...) وسط تجمع كبير قرب قبر قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوبي إيران".

