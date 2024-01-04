انت الان تتابع خبر بسبب تعاطي المخدرات.. القبض على متهم قتل مواطنا بواسطة "سكين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بسبب تعاطي المخدرات، مكافحة الإجرام في الديوانية القت القبض على متهم قتل مواطن بواسطة سكين".

وأضاف: "تمكنت قوة من قسم مكافحة الإجرام بأمرة مدير القسم فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين، من القاء القبض على أحد المتهمين بالقتل يبلغ من العمر ٢٥ سنة اعترف أثناء قيامه بقتل بشخص بعد طعنه بواسطة "سكين" بعدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسمه إضافة إلى ضربه بواسطة حجارة كبيرة ومن ثم تقيد ساقييه بواسطة شريط لاصق وتركه على ضفة نهر الديوانية وهو يصارع الموت بالقرب من اعدادية الزراعة، بسبب خلافات شخصية وتعاطي المواد المخدرة".



وأشار الاعلام الى انه "تم تصديق اقواله قضائيا وإجراء كشف الدلالة الذي كان مطابقا لاعتراف المتهم الذي تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".