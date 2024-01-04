زامبيا تؤجل بدء العام الدراسي بسبب تفشي مرض

ابوظبي - سيف اليزيد - أجّلت زامبيا، اليوم الخميس، بدء العام الدراسي لمدة ثلاثة أسابيع، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بمرض الكوليرا في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

بذلك، تكرر زامبيا الإجراءات التي كانت قد اتخذتها في يناير من عام 2018.

وأفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأنه قد تم تعليق إعادة فتح المدارس حتى يوم 29 يناير الجاري، على الأقل، في إطار الإجراءات المتبعة لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب 3757 شخصاً وقتل 128 آخرين في أنحاء البلاد منذ أكتوبر الماضي.

وشهد يوم أمس الأربعاء تسجيل أعلى معدل يومي للوفيات، حيث أعلن تسجيل 16 حالة وفاة جراء هذا المرض.