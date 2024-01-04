مقتل شخص وإصابة عدد آخر في إطلاق نار بمدرسة في ولاية أيوا الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون في إطلاق نار، اليوم الخميس، بمدرسة بيري الثانوية في ولاية أيوا الأمريكية، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون المطلعين على الوضع.

وقال مسؤولون في مقاطعة دالاس بولاية أيوا إن الموقع الآن تحت السيطرة، وفقًا لموقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي.

بموازاة ذلك، قال آدم إنفانتي، عمدة مقاطعة دالاس، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن حادث إطلاق نار في حوالي الساعة 7:37 صباحًا بالتوقيت المحلي (الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش).

وأضاف إنفانتي أن أحد الضباط استجاب للمدرسة بعد سبع دقائق وعثر على "ضحايا طلقات نارية متعددة"، رغم أنه من غير الواضح في الوقت الحالي عدد إصاباتهم أو حجمها.