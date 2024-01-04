شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تستنكر تصريحات وزيري الاحتلال عن تهجير سكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن استنكاره لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأوضح تورك أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية، سواءً كان ذلك إلى أماكن أخرى داخل الأرض المحتلة أو ترحيلهم منها.

العدوان على غزة

أفاد أن 85% من سكان غزة قد نزحوا داخلياً بالفعل، وأن لهم الحق في العودة إلى ديارهم. من ناحية أخرى ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوكالات الأممية وشركائها لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة لمدة ثلاثة أيام بسبب عوائق مرتبطة بالقدرة على الوصول واستمرار العدوان.

وأضاف أن المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس تعرضت للقصف عدة مرات طوال يوم الأربعاء، ولم يتم التأكد من عدد الضحايا حتى الآن.

وبيّن المكتب أن 105 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والأدوية وغيرها من المواد قد دخلت إلى قطاع غزة أمس عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.