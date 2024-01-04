شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام أمريكي لكوريا الشمالية بدعم روسيا عسكريًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسئول أمريكي اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية زودت روسيا مؤخرًا بمنصات إطلاق صواريخ باليستية، وعشرات الصواريخ الباليستية، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو لتجديد مخزونها من الأسلحة في ظل حربها الممتدة في أوكرانيا.

وأبلغ المسؤول وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عبر البريد الإليكتروني أن "روسيا، جزئيًا بفضل ما نفرضه عليها من عقوبات وقيود على الصادرات، أصبحت معزولة بشكل متزايد على المسرح العالمي، ومضطره للبحث عن دول لها توجهات مماثلة لتوجهاتها للحصول على عتاد عسكري، وإحدى هذه الدول هي كوريا الشمالية، كما كنا نحذر علنا".

منصات إطلاق صواريخ باليستية

ونقلت الوكالة عن المسئول قوله، إن "معلوماتنا تشير إلى أن كوريا الشمالية زودت روسيا مؤخرًا بمنصات إطلاق صواريخ باليستية وعشرات الصواريخ الباليستية".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن مسؤولين، أن بيونج يانج بدأت منذ عدة أسابيع، في شحن صواريخ باليستية قصيرة المدى إلي شرق روسيا.