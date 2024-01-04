هل تطرح بنوك أخرى شهادات مرتفعة العائد بعد الـ 23.5 و27% بالأهلي ومصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

تباينت أراء خبراء مصرفيون تحدث إليهما "الخليج 365"، حول احتمالات طرح البنوك الخاصة شهادات بسعر فائدة مرتفعة خلال الأيام القادمة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر شهادتين بسعر فائدة مرتفعة العائد.

وتماشيا مع التوقعات طرح بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، وذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة بسعر فائدة سنوي 23.5% يصرف العائد شهريا والثانية بسعر فائدة 27% يصرف نهاية أجلها ويبدأ بيعهما من غد الجمعة.

ويتزامن هذا مع بدء إيداع بنكي الأهلي ومصر أول استحقاق في الشهادتين السابقتين أجل سنة بسعر فائدة 22.5% يصرف شهريا و25% يصرف سنويا، بداية من غد الجمعة بحصيلة إجمالية بنحو 500 مليار جنيه تسترد خلال 28 يوما القادمة.

لم تستبعد سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يتجه عدد من البنوك الأخرى، بخلاف الأهلي ومصر، لطرح شهادات ادخار بأجل سنة وبعوائد قريبة من الشهادتين الجديدتين اللتين طرحهما البنكان.

وأرجعت الدماطي توقعاتها إلى عمل هذه البنوك على الحفاظ على السيولة في إطار المنافسة في القطاع المصرفي لجذبها خاصة في ظل ارتفاع العائد على الشهادتين الجديدتين مقارنة بالشهادات المطروحة حاليا في البنوك الأخرى.

وأشارت إلى قدرة تلك البنوك التي تتجه لطرح شهادات جديدة بعائد أعلى إلى تغطية تكلفتها في الوقت الحالي في ظل ارتفاع مستوى الفائدة على أذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية حاليا بما يفوق متوسط التكلفة المتوقعة لهذه الشهادات، وفي ظل احتمالية ارتفاع الفائدة على أدوات الدين لمستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

فيما يرى عبد العال الخبير المصرفي، صعوبة مسايرة البنوك الخاصة قرار بنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات ادخار بسعر فائدة تصل إلى 27% وذلك لارتفاع تكلفتها وصعوبة توظيفها وتبعاتها السلبية على ربحية البنوك بخلاف بنكي الأهلي ومصر لدورهما القومي الكبير.

وأوضح أن البنوك لديها معدلات سيولة مرتفعة بما لا يدفعها في طرح شهادات جديدة بسعر فائدة مرتفعة، وفي حال احتياج أي بنك مستويات سيولة أو الحفاظ على عملائه القائمين يستطيع التقدم للبنك المركزي بطلب إصدار شهادات بأسعار مرتفعة.

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