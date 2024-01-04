الحوت: لدينا جماعات مسلحة في الجنوب وما نقوم به عمل مقاوم وليس خرقاً للدستور

أشار النائب عماد الحوت، في حديث لـmtv، الو أنه "في غياب الاستراتيجية الدفاعية وغياب الدولة عن ضبط الحدود ستبقى الأمور متفلّتة"، موضحاً ان "الردّ على اغتيال صالح العاروري ستتولاه حركة حماس بالداخل الفلسطيني وهذا ما يجب أن يحصل".

ولفت الحوت، الى أن "لدينا جماعات مسلحة في الجنوب وما نقوم به عمل مقاوم وليس خرقاً للدستور