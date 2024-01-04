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كمائن واشتباكات وعمليات من خلف الحشود.. مشاهد جديدة للقسام (فيديو)

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المنامة - ياسر ابراهيم - بثت كتائب القسام، مشاهد جديدة، لعملياتها ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وتضمنت

عمليات استهداف دبابات من مسافة قريبة بالقذائف، فضلا عن هجمات خاطفة على جنود الاحتلال في أزقة الأحياء بغزة بواسطة القذائف الصاروخية والرشاشات الآلية. 

وظهر في المشاهد، عملية هجوم من خلف خطوط قوات الاحتلال، على حشد للآليات في مدينة غزة، فضلا عن زرع عبوات ناسفة وتفجيرها بالجنود.

ونشرت "القسام" لقطات، لزرع عبوة ناسفة، وتفجيرها بجنود الاحتلال، والإجهاز عليهم بإطلاق نار مباشر، فيما وثق المقاتلون، آثار دماء غزيرة على الأرض في مكان الاشتباك، إضافة إلى معدات الجنود من ملابس وذخيرة وقاذفات للصواريخ.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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