كمائن واشتباكات وعمليات من خلف الحشود.. مشاهد جديدة للقسام (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - بثت كتائب القسام، مشاهد جديدة، لعملياتها ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وتضمنت

مشاهد حصلت عليها #الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنها لاشتباكات واستهداف جنود الاحتلال وآلياته في محاور مدينة #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/csMBSIs5uZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 4, 2024

عمليات استهداف دبابات من مسافة قريبة بالقذائف، فضلا عن هجمات خاطفة على جنود الاحتلال في أزقة الأحياء بغزة بواسطة القذائف الصاروخية والرشاشات الآلية.

وظهر في المشاهد، عملية هجوم من خلف خطوط قوات الاحتلال، على حشد للآليات في مدينة غزة، فضلا عن زرع عبوات ناسفة وتفجيرها بالجنود.

ونشرت "القسام" لقطات، لزرع عبوة ناسفة، وتفجيرها بجنود الاحتلال، والإجهاز عليهم بإطلاق نار مباشر، فيما وثق المقاتلون، آثار دماء غزيرة على الأرض في مكان الاشتباك، إضافة إلى معدات الجنود من ملابس وذخيرة وقاذفات للصواريخ.

