انت الان تتابع خبر هزت امريكا.. ماذا تعرف عن "قائمة العار"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت ماكسويل التي تحمل الجنسيات البريطانية والفرنسية والأميركية والتي تُعدّ من الوجوه البارزة لمجتمع المشاهير، ألقي القبض عليها في نيويورك في كانون الأول 2021 بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب إبستين، وحُكم عليها في حزيران 2022 بالسجن 20 عاما.

أما إبستين الذي كان رجل أعمال في القطاع المالي وصاحب نفوذ واسع تمتد شبكة علاقاته الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، فاتهم بالاعتداء جنسياً على قاصرات واغتصابهن، وانتحر في سجنه في نيويورك في الـ10 من شهر آب 2019 مما أدى إلى سقوط دعوى الحق العام عليه.

والنفوذ الواسع الذي كانت تحظى به شبكة إبستين كان مصدر نظريات مؤامرة أشارت إلى تعرضه للقتل في السجن تحت غطاء انتحار.

اما الوثائق فتحتوي على مقتطفات من الإفادات المأخوذة من ماكسويل وفيرجينيا روبرتس جوفري. هناك أيضًا إفادة من جوانا سيوبيرغ، التي وصفت في الوثيقة الأمير أندرو وهو يلمس صدرها بطريقة مازحة أثناء التقاط الصور.

أسماء بارزة

أظهرت الوثائق أسماء عدد من الشخصيات البارزة التي كانت على علاقة بإبستين وزارت الجزيرة الخاصة به، ومنهم:

جزيرة إبستين

الأمير البريطاني أندرو

إحدى الفتيات التي تدعى فرجينيا جوفري والتي كانت تعمل لدى إبستين اتهمت الأمير البريطاني أندرو بالاعتداء جنسيا عليها 3 مرات حين كانت في سن 17 عاما في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية.

صورة الأمير أندرو مع الشابة فرجينيا جوفري (أ.ف.ب)

غير أن الأمير (62 عاما)، الذي جرد من ألقابه بعد القضية، نفى الاتهامات الموجهة إليه.

لكنه توصل إلى اتفاق بالتراضي قضى بأن يدفع لها 13 مليون دولار، وهو ما جنّبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك.

آلان ديرشوفيتز

أستاذ القانون بجامعة هارفارد سابقا معروف بعمله في القانون الجنائي الأميركي، وقد كلفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمثيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع القادم.

وتتضمن الوثائق المتعلقة به ادعاءات قدمتها امرأة لم يذكر اسمها، وأشير إليها باسم "جين دو رقم 3″، إذ قالت إن إبستين "طلب منها" إقامة علاقات جنسية مع ديرشوفيتز في مناسبات متعددة عندما كانت قاصرا.

وشهدت مدبرة منزل إبستين أن ديرشوفيتز كان كثيرًا ما يزور قصر إبستين في فلوريدا للحصول على جلسات التدليك.

وقال ديرشوفيتز -في مقابلة تلفزيونية الأربعاء الماضي- إن "جين دو رقم 3" أخطأت في التعرف عليه، ونفى مقابلتها على الإطلاق.

إيهود باراك

وفي شهادتها، أنكرت جوانا سيوبيرغ مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك خلال فترة وجودها مع إبستين.

والربيع الماضي، اعترف باراك لصحيفة وول ستريت جورنال بأنه كان يتواصل مع إبستين في نيويورك، لكنه ادعى أنه لم يلتق قط برجل الأعمال "مع فتيات أو قاصرات، أو حتى نساء بالغات في سياق أو سلوك غير لائق".

ستيفن هوكينغ

تم ذكر اسم عالم الفيزياء الراحل في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إبستين إلى ماكسويل في يناير/كانون الثاني 2015، حيث طلب من ماكسويل في رسالته "تقديم هدايا" لأصدقاء جيوفري وعائلتها ومعارفها لدحض مزاعم جيوفري ضد ستيفن هوكينغ.

وورد في البريد الإلكتروني أن هوكينغ شارك في حفلات جنس جماعية لفتيات صغيرات.

مايكل جاكسون

وقالت سيوبيرغ إنها رأت المغني الراحل في منزل إبستين، وعندما سئلت إذا كانت قد قدمت له تدليكا، قالت لا.

بيل كلينتون

كما ورد ذكر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في وثائق المحكمة.

وفي حين قالت سيوبيرغ إنها لم تقابل كلينتون، فإنها شهدت أن إبستين قال لها إن "كلينتون يحبهن صغارا"، في إشارة على ما يبدو إلى الفتيات. وبينما كانت جيوفري قد ذكرت في وقت سابق أن كلينتون وإبستين تربطهما علاقة وثيقة، إلا أنها لم تتهمه بأي عمل غير قانوني.

ورفض كلينتون مرارا وتكرارا جميع المزاعم بأنه متورط في أي شيء غير قانوني، وقال إنه لم يكن لديه أي تواصل مع إبستين لعدة سنوات.

دونالد ترامب

كما ورد ذكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الوثائق ولكن لم يتم اتهامه.

وذكرت سيوبيرغ حادثة عندما غادرت مع إبستين وجيوفري على متن طائرة من بالم بيتش بولاية فلوريدا عام 2001.

وعندما لم تتمكن الطائرة من الهبوط في نيويورك بسبب عاصفة، اضطروا إلى الهبوط في أتلانتيك سيتي وذهبوا إلى أحد كازينوهات ترامب.

ديفيد كوبرفيلد

شهدت سيوبيرغ على لقاء الساحر الأميركي ديفيد كوبرفيلد في أحد منازل إبستين، وأضافت أنها لاحظت أنه صديق لإبستين. وتذكرت أيضا فتاة في ذلك العشاء اعتقدت أنها بدت وكأنها في سن المدرسة الثانوية.

وقالت سيوبيرغ إن كوبرفيلد سألها عما إذا كانت تعلم أن "الفتيات يحصلن على أموال مقابل العثور على فتيات أخريات"، في إشارة إلى قيام إبستين وماكسويل بتجنيد النساء ليكنّ "اختصاصيات تدليك".

وقد أجرى العديد من الضحايا والشركاء المزعومين مقابلات عامة وتم التعرف عليهم بالفعل في وسائل الإعلام.



لم يتم الكشف عن جميع الوثائق، ولم تحدد القاضية الأميركية موعدا لنشر مزيد من القوائم، لكن يعتقد أنه سيتم نشر المزيد خلال الأيام القادمة.



ما هي قضية جيفري إبستين؟



عام 2005 اتصلت امرأة بالشرطة وقالت إن ابنة زوجها البالغة من العمر 14 عاماً تعرضت لاعتداء جنسي على يد شخص ثري في حي بالم بيتش.

خلال استجواب الشرطة، روت الفتاة ما جرى لها بالتفصيل في منزل فخم كبير وقالت إن رجلاً ذا شعر رمادي طلب منها أن تدلك جسده وهو عار تماماً وأمرها أن تخلع ملابسها أثناء ذلك. وعرضت الشرطة عليها صور بعض الأثرياء في المنطقة التي وصفتها الفتاة، ومن بينها صورة لإبستين فتعرفت عليه فوراً.

وتحدثت التقارير عن مئات الفتيات، بينهم عدد كبير من القاصرات وغالبيتهن من أسر فقيرة ومفككة ويتيمات ونزيلات دور الرعاية، إذ كان يمنح كل فتاة ما بين 200 إلى 300 دولار مقابل الزيارة الواحدة وكان يطلب من الفتيات أن يستقطبن غيرهن من الطالبات الصغيرات بحيث تصبح الفتاة "وسيطة دعارة"، وتحصل على مبلغ مقابل جلب فتيات أخريات لْإبستين لدرجة أن واحدة قالت إنها جلبت له أكثر من مئة فتاة.

وكانت شروط إبستين بسيطة وواضحة: أريد فتيات صغيرات وشقراوات ونحيفات.

وأبلغت إحدى الفتيات إبستين بأن الشرطة حققت معها بشأن ما يقوم به، وما لبثت أن داهمت المنزل وعثرت على عدد كبير من الصور لفتيات عاريات بعضهن صغيرات السن وأشياء ومقتنيات لا تخطر على بال وكلها متعلقة بالجنس.

أوضح رئيس شرطة بالم بييتش وقتها أن التحقيق يشير إلى أننا لسنا أمام مجرد إشاعة أو رواية غير مترابطة لفتاة تحرش بها شخص ما، نحن إزاء رواية لأكثر من 50 فتاة يحكين التفاصيل نفسها.

بعد التحقيق وتقديم الادعاءات وجلسات التفاوض القانونية، اعترف إبستين بالذنب وأدين من قبل محكمة فلوريدا بتهمة الدعارة واستقطاب قاصر لممارسة الدعارة في 30 حزيران 2008. كان محتجزًا لمدة تقارب 13 شهرًا، مع الحصول على إفراج بشروط للعمل، وذلك ضمن اتفاق تم التوصل إليه فيما يعرف بصفقة التسوية القانونية.

تم اعتقاله مرة أخرى في 6 حزيران 2019، بتهمة اتجار جنسي بالقُصّر في فلوريدا ونيويورك على المستوى الاتحادي. ثم توفي في تاريخ 10 آب 2019 داخل زنزانته.

ماذا نعرف عن فيرجينيا جوفري التي تتهم الأمير آندرو بالاعتداء الجنسي؟



تقول الأميركية فيرجينيا جوفري إنها كانت ضحية للاستغلال الجنسي وسوء المعاملة من قبل جيفري إبستين ورفاقه عندما كانت مراهقة. وهي الآن في قلب واحدة من أكثر المعارك القانونية شهرة في العالم، بعد أن رفعت دعوى مدنية ضد الأمير البريطاني آندرو.

وينفي آندرو باستمرار مزاعمها المتعلقة بالاعتداء الجنسي. لكن جهود محاميه لإلغاء القضية في مرحلة مبكرة باءت بالفشل حتى الآن، مما جعل المحاكمة المدنية في نيويورك بالخريف تلوح في الأفق.