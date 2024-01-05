نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان سيمكّن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم ومن التمتع بالأمان وبالشعور به"، وفق روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "نتنياهو التقى آموس هوكشتاين، المستشار الكبير للرئيس الأمريكي، في مكتبه بتل أبيب".

وأوضح نتنياهو لهوكشتاين أن "إسرائيل ملتزمة بإحداث تغيير جوهري على حدودها مع لبنان، سيمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم ومن التمتع بالأمان وبالشعور به، مؤكدا أن "إسرائيل لن تتوقف حتى تحقق هذه الغاية، سواء من خلال السبل الدبلوماسية وهي المفضلة بالنسبة إلى إسرائيل، أو من خلال سبل أخرى"، وفق ما ذكر مكتب نتنياهو.

وقال بنيامين نتنياهو للمبعوث الأمريكي: "إسرائيل بعد الهجوم القاتل في السابع من أكتوبر أصبحت أكثر تصميما وجرأة وتلاحما منها في أي وقت مضى..أولئك من جيراننا الذين لم يفهموا ذلك بعد سيفهمون ذلك جيدا لاحقا، في الجنوب وفي الشمال وفي أي ساحة أخرى".