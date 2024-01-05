إصابة 24 شخصًا بجروح طفيفة جراء تصادم بين قطارين في مترو نيويورك

أصيب 24 شخصاً على الأقلّ بجروح طفيفة، إثر تصادم وقع في نيويورك بين اثنين من قطارات أنفاق المدينة، وأدّى لخروج أحدهما عن السكّة.

وتسبّب الحادث بإغلاق ثلاثة من خطوط مترو نيويورك، الذي يُعتبر من بين أقدم قطارات الأنفاق في العالم، وتمتدّ شبكته في سائر أرجاء المدينة. وإثر الحادث، فرضت وحدات من الإطفاء والشرطة والإسعاف طوقاً حول منطقة "آبر ويست سايد"، الجزء الشمالي الغربي لجزيرة مانهاتن.

وأوضح المسؤول في خدمات الطوارئ إيان سوردز، وقائد فوج الإطفاء في المدينة مايك مايرز، للصحافيين في مكان الحادث، أنّ أحداً لم يصب بجروح خطرة في هذا التصادم الذي وقع بين قطار كان يقلّ ركّاباً وآخر كان فارغاً ومتوقفاً على السكّة.