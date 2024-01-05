أصيب 24 شخصاً على الأقلّ بجروح طفيفة، إثر تصادم وقع في نيويورك بين اثنين من قطارات أنفاق المدينة، وأدّى لخروج أحدهما عن السكّة.
وتسبّب الحادث بإغلاق ثلاثة من خطوط مترو نيويورك، الذي يُعتبر من بين أقدم قطارات الأنفاق في العالم، وتمتدّ شبكته في سائر أرجاء المدينة. وإثر الحادث، فرضت وحدات من الإطفاء والشرطة والإسعاف طوقاً حول منطقة "آبر ويست سايد"، الجزء الشمالي الغربي لجزيرة مانهاتن.
وأوضح المسؤول في خدمات الطوارئ إيان سوردز، وقائد فوج الإطفاء في المدينة مايك مايرز، للصحافيين في مكان الحادث، أنّ أحداً لم يصب بجروح خطرة في هذا التصادم الذي وقع بين قطار كان يقلّ ركّاباً وآخر كان فارغاً ومتوقفاً على السكّة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 24 شخصًا بجروح طفيفة جراء تصادم بين قطارين في مترو نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.