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اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل الصومال

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بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الوكالة أن القوات البحرية الهندية تتابع السفينة المختطفة.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "يوجد على متن السفينة التي ترفع علم ليبيريا وتم اختطافها بالقرب من الساحل الصومالي 15 هنديا بين أفراد الطاقم. وتتابع طائرات البحرية الهندية السفينة، والاتصالات مستمرة مع الطاقم".


وتابع أن سفينة INS Chennai الحربية الهندية تتجه نحو السفينة المختطفة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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