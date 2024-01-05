شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 92 شخصًا و242 مفقودًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا الزلزال المستمرة في الجزء الأوسط من اليابان لليوم الخامس على التوالي إلى 92 شخصًا، وفقا لبيانات السلطات الإقليمية.

وذكرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة، أنه لا يزال هناك 242 شخصاً في عداد المفقودين، كما أصيب أكثر من 250 شخصاً بإصابات متفاوتة الخطورة، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنطقة المتضررة.

الجدير بالذكر أن اليابان شهدت منذ أول يناير الجاري أكثر من 700 زلزال، وهو عدد أكبر مما حدث في السنوات الثلاث الماضية. وبلغ حجم أقوى تلك الزلازل 6ر7 درجة على مقياس ريختر.