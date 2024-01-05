شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسقط أهدافًا أوكرانية فوق بيلجورود والقرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال حاكم منطقة بيلجورود بجنوب روسيا إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 أهداف فوق مدينة بيلجورود في وقت متأخر من مساء الخميس، ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بأحد المنازل.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق الرسائل تيليجرام، إن الأهداف أسقطت لدى اقترابها من المدينة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.

وقال جلادكوف إن النوافذ تحطمت في مبنى سكني متعدد الطوابق ولحقت أضرار بما لا يقل عن 30 سيارة.

وقال مسؤولون محليون إن أوكرانيا شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الأربعاء على منطقة بيلجورود.

وقالت روسيا إن 25 مدنيًا، بينهم 5 أطفال، قتلوا في هجمات في مطلع الأسبوع.

صد هجوم جوي فوق القرم

أعلنت قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014، صد هجوم جوي أوكراني يوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن قواتها نجحت في إسقاط 10 صواريخ كروز كانت تقترب منها، ولم تؤكد مصادر مستقلة هذه الأنباء.

وأعلنت حالة تأهب جوي في مدينة سيفاستوبول الساحلية، حيث يقع مقر أسطول البحر الأسود الروسي، وقالت الوزارة إن شخصًا واحدًا أصيب بسقوط قطعة من الحطام.

ونشرت قناة تليجرام المحلية في القرم صورًا ومقاطع فيديو تظهر سحب الدخان فوق سيفاستوبول وإيفباتوريا، ولم يعلق الجانب الأوكراني في البداية على الهجوم.