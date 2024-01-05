شكرا لقرائتكم خبر عن "طوارئ من المستوى الأول".. تحذير أمريكي من أزمة محتملة في مضيق تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صنف تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أمس الخميس، حدوث أزمة محتملة عبر مضيق تايوان على أنها "حالة طوارئ من المستوى الأول"، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وذكر تقرير "مسح الأولويات الوقائية لعام 2024 " أن "الضغوط الاقتصادية والعسكرية المكثفة من قبل الصين، تجاه تايوان، لاسميا ، فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التايوانية، لعام 2024 ، تؤدي إلى حدوث أزمة حادة عبر المضيق، تشمل أمريكا ودول أخرى في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

الصين وتايوان

أضاف التقرير أن حدوث أزمة عبر المضيق، تم تصنيفه بأنه "احتمال معتدل وتأثير كبير"، وكان حدوث أزمة قد دخل التصنيف أولا بوصفه "احتمال من المستوى الثاني، في عام 2019".

يشار إلى أن الصين تعتبر تايوان جزءا من الصين، في حين تتمتع الجزيرة بحكومة مستقلة منذ أكثر من 70 عاما، وأعلنت بكين أنها سوف تعمل على إعادتها للوطن سلما أو بالقوة العسكرية إذا دعت الضرورة.