الأمم المتحدة : منظمات الإغاثة غير قادرة على إرسال مساعدات إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة-(د ب أ)

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن منظمات الإغاثة غير قادرة على إرسال معونات عاجلة لإنقاذ الحياة، تشتد الحاجة إليها إلى شمال غزة، منذ أيام.

وأضاف المكتب في وقت متأخر أمس الخميس أن الأمم المتحدة ومنظمات شريكة، لم تتمكن من إرسال مساعدات إنسانية، شمال مجرى "وادي غزة" المائي منذ أربعة أيام، بسبب تأخر الوصول إلى المناطق أو منع الوصول إليها واستمرار القتال في المنطقة.

وشملت إمدادات الإغاثة، التي تشتد الحاجة إليها، أدوية لإرسالها إلى أكثر من 100 ألف شخص لمدة شهر.

ودعا المكتب إلى وصول عاجل وآمن ومستدام وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال "وادي غزة"، المنعزل عن الجنوب، منذ أكثر من شهر.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قد أشارت في أواخر الشهر الماضي، إلى إن الجوع يهدد 40 % من السكان المدنيين في قطاع غزة.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن حياة مليون طفل "على شفير الهاوية" بسبب الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية.