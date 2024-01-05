العراق: سنحدد موعد لجنة عمل ثنائية لبحث إنهاء وجود قوات التحالف بالبلاد نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية: نحن بصدد تحديد موعد عمل لجنة ثنائية لبحث إنهاء وجود قوات التحالف بالعراق بشكل نهائي.

وأكد السوداني موقف العراق الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده.

وتابع رئيس الحكومة العراقية، أن "الحشد الشعبي يمثل وجوداً رسمياً تابعاً للدولة وخاضعاً لها وجزءاً لا يتجزأُ من قواتنا المسلحة".

ولفت إلى أنه تم التحذير من أن استمرار الممارسات الوحشية في غزة ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.

وأوضح أن الحكومة هي الجهة المخولة بفرض القانون وعلى الجميعِ العمل من خلالها وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق.