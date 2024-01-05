أول تحرك من الصين بعد قصف كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت الصين، كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعد القصف المدفعي الذي نفذته كوريا الشمالية تجاه جارتها الجنوبية، وفقا لنبا عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية بالقرب من الحدود مع جارتها كوريا الجنوبية، وطلبت «سول» من السكان إخلاء جزيرتي يونبيونج وبانجيوندو، فيما تنذر باقتراب الحرب بين الجارتين الممتد منذ سنوات طويلة، نقلًا عن «فرانس برس»، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع في سول.

وأعلنت كوريا الشمالية إطلاق قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي لها، وقال مسؤول بوزارة الدفاع في مؤتمر صحفي: «أطلقت كوريا الشمالية قرب جزيرة يونبيونج نحو 200 طلقة».

كوريا الجنوبية سترد بإجراءات على القصف الكوري

وحذرت كوريا الجنوبية من أنها سترد بإجراءات مناسبة على القصف الكوري الشمالي.

وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر، وتقع على بعد حوالي 80 كيلومترًا غرب إنتشون الكورية الجنوبية، و12 كيلومترًا جنوب ساحل مقاطعة هوانجهاي الكورية الشمالية