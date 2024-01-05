إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، اليوم /الجمعة/ حالة التأهب الجوي في المدينة.

وقال رازفوجايف، في بيان على قناته في “تليجرام”، بحسب وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، “يتعين على الجميع الانتباه، نعلن حالة تأهب جوي”.

وأضاف حاكم مدينة سيفاستوبول بالقرم:” لقد تم وقف حركة المواصلات الأرضية والبحرية”.

يذكر أن عادة ما تعلن حالة التأهب الجوي تحسبا لغارة جوية أوكرانية بالمسيرات أو الصواريخ.