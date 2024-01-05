رئيسي حول انفجاري كرمان: المبادرة بيد قواتنا المسلحة ونحن من يحدد الزمان والمكان للإنتقام

صرّح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنّ "العدو يعلم مدى قوة إيران وتأكدوا أنّ المبادرة بيد قواتنا المسلحة، ونحن من يحدد الزمان والمكان للإنتقام"، خلال تشييع ضحايا الانفجارين قرب مرقد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

ولفت إلى أنّ "هذه الجريمة نفّذت بأياد الأعداء للشعب الإيراني... إن شعب كرمان يتمتع ببصيرة ثاقبة وثورية ودائما يحضر الساحة ويتألق بشكل جيد في مختلف الاختبارات".

واعتبر رئيسي أنّ "حقد العدو بالنسبة للشهيد سليماني سببًا لمثل هذه الأعمال الإرهابية"، وقال: "إن الله رفع اسم الحاج قاسم بأفعاله، وإنّه إلى جانب فتحه العديد من الساحات، فتح القلوب أيضاً... الحاج قاسم أحبط مخططات أميركا الشريرة ودمر داعش وأفشل المشروع الصهيوني في المنطقة، فالعدو اليوم غاضب من ذلك".

وذكر أنّ "أيّ محلل ينظر بشكل صحيح سيدرك أن قوى المقاومة، التي ليس لديها قوة بحرية أو جوية، تمكنت من مقاومة الكيان الصهيوني بقوة الإيمان"، مؤكدا: "الإعتقاد السائد اليوم هو ان المنتصر الحقيقي في المنطقة هو فلسطين والكيان الصهيوني فشل".

وقال رئيسي إنّ "انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ومن ثم حروب الكيان الصهيوني المختلفة مع فلسطين ولبنان عزز قوة المقاومة الفلسطينية إلى حد تمكنت اليوم من مقاومة هذا الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمعدات الحديثة، جيداً لمدة 100 يوم".

وأضاف "إنّ قادة المقاومة يسمون الحاج قاسم سليماني بشهيد القدس، وما نراه اليوم هو نتيجة مساعي الحاج قاسم، مع أنه يجب تكريم حماس وفلسطين أيضا"، مؤكدا: "الشهيد سليماني حاول إلى جانب إخوانه منع توسع داعش الإرهابي في المنطقة".