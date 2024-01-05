"كتائب القسام": تفجير 3 عبوات بـ7 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق خان يونس

أفادت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مجاهدينا تمكّنوا من تفجير حقل ألغام مكوّن من 3 عبوات مضادّة للأفراد، في قوّة صهيونيّة راجلة مكوّنة من 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وأشارت إلى "أنّنا استهدفنا جرّافةً صهيونيّةً بقذيفة "الياسين 105"، في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
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