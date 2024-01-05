"كتائب القسام": تفجير 3 عبوات بـ7 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق خان يونس

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مجاهدينا تمكّنوا من تفجير حقل ألغام مكوّن من 3 عبوات مضادّة للأفراد، في قوّة صهيونيّة راجلة مكوّنة من 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، في منطقة خزاعة شرق مدينة ​خان يونس​ جنوب ​قطاع غزة​".

وأشارت إلى "أنّنا استهدفنا جرّافةً صهيونيّةً بقذيفة "الياسين 105"، في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".