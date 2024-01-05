وزير التراث الإسرائيلي: لإيجاد طرق مؤلمة أكثر من الموت بالنسبة للفلسطينيين

أعلن وزير التراث ال​إسرائيل​ي عميحاي إلياهو أن على إسرائيل "إيجاد طرق مؤلمة أكثر من الموت" بالنسبة للفلسطينيين. وأشار إلياهو إلى أنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة لبلدان أخرى، ضمن إجراءات الانتقام منهم بعد أحداث تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".

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