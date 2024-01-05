نقابات موظفي المطارات الإيطالية دعت منتسبيها إلى الإضراب لمدة 24 ساعة يوم الاثنين

دعت نقابات موظفي المطارات الإيطالية منتسبيها إلى الإضراب لمدة 24 ساعة يوم الاثنين المقبل، ما قد يؤدي إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.

ودعت النقابات، التي تمثل عمال الأمتعة في المطارات في ​ميلانو​، إلى إضراب وطني للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، بدءا من منتصف ليل 8 كانون الثاني الحالي حتى منتصف ليل 9 من الشهر نفسه. وسيشمل التوقف عن العمل العاملين في مطاري مالبينسا وليناتي في ميلانو.

ومن المتوقع حدوث تأخيرات إضافية في ​مطار روما​ فيوميتشينو وكذلك المطارات في ​البندقية​ وتريفيزو، حيث يخطط موظفو الأمن أيضا للتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة يوم الاثنين المقبل. وفي الوقت نفسه، سيتوقف الموظفون الأرضيون الذين يعملون في مطار فلورنسا، عن العمل في 8 كانون الثاني.