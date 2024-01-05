"النشرة": غارات إسرائيلية على منزلين في بليدا وأطراف محيبيب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارتين من مسيّرة للجيش الاسرائيلي على منزل في الأطراف الجنوبية لبلدة محيبيب، كما قصفت مسيّرة إسرائيلية منزلًا في بلدة بليدا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

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