منصوري: لا تغيير بالعلاقة المصرفية ما بين الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التجارية بلبنان

أعلن حاكم مصرف ​لبنان​ بالإنابة ​وسيم منصوري​، في بيان، "أنّه بعد تواصله مع المعنيّين المباشرين في دولة ​الإمارات​، يؤكّد أنّ العلاقة المصرفيّة ما بين الإمارات والمصرف المركزي والمصارف التّجاريّة في لبنان، لا تزال كما هي دون أيّ تغيير أو تعديل"، مؤكّدًا أنّ "الأخبار المتداولة غير صحيحة، وغير صادرة عن إدارة أيّ مصرف إماراتي".

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