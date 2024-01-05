ميقاتي عقد لقاءات في دارته بطرابلس وبحث مع الحلبي بملف مدرسة "متوسطة التوجيه التربوي"

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، سلسلة اجتماعات ولقاءات في دارته في ​طرابلس​، تناولت أوضاع المدينة والشّمال عمومًا. كما استقبل وفودًا شعبيّةً راجعته في مطالب خدماتيّة.

وبحث ميقاتي هاتفيًّا مع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، في ملف مدرسة "متوسّطة التّوجيه التربوي" في ​مجدليا​ قضاء زغرتا، الّتي تمّ سحب مرسوم ترخيصها في مجلس الوزراء، نتيجة بناء التّرخيص على وثائق بعضها غير قانوني.

وبنتيجة البحث، تمّ الاتصال بمالكي العقار المشيّدة عليه المدرسة، والاتفاق على إبقاء التّدريس في المدرسة حتّى نهاية العام الحالي، بغية تمكين التّلاميذ والمعلّمين من إنهاء ​العام الدراسي​.