الحجار بإطلاق مشروع الدعم النفسي بحالات الطوارئ بالجنوب: نبلور مبادرات للدعم عبر مواد غذائية

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع "Expertise France" ومنظّمة "SHEILD"، مشروع الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ومقدّمي الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات في الجنوب "خطوة"، في قاعة مركز "جمعية المواساة" في مدينة صيدا.

ويعتبر هذا المشروع بمثابة خطوة نحو تقديم الدعم للمناطق المتضرّرة في الجنوب، والتركيز على تلبية الحاجات النفسية والاجتماعية للافراد المتأثرين بالنزوح والاوضاع الطارئة، من خلال 5 عيادات نقّالة في مختلف مناطق الجنوب (صيدا، جزين، الزهراني، صور، النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون)، مزوّدة باختصاصيين نفسيين اجتماعيين وفريق عمل، لتقديم الدعم اللازم خاصة للأطفال والنساء، بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات في هذه المناطق.

ولفت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، في كلمته خلال الاحتفال، إلى أن "حمل الناس أصبح كبيراً بعد 3 أشهر على إندلاع الحرب التي تستنزف قدراتهم وجميع أفراد المجتمع يعيشون قلقاً كبيراً، حيث القسم الاكبر منهم لا يعرف كيف يتعاطى مع هذا القلق، خاصة الاطفال والعائلات التي تركت منازلها خوفاً على حياتها. وهنا تكمن أهمية تأمين الدعم النفسي لهم لتعزيز صمودهم في وجه التحديات التي يعيشونها".

وأشار إلى أن "كل ما تقوم به الوزارة من مشاريع ودعم للبنانيين في الجنوب قليل ويبقى غير كافٍ، ولكن العمل مستمر على بلورة مبادرات للدعم عبر مواد غذائية على مستوى الشريط الحدودي ودعم مادي، على أن يتمّ الإعلان عنها خلال الشهر الحالي".