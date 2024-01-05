وجّه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، برقية إلى كل من وحدة الخدمة والعمليات شعبة العمليات المركزية ورؤساء المراكز الإقليمية والعضوية المعنية، لتأمين الجهوزية التامة لمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية، جاء فيها:
"عطفاً على البرقية الرقم 125/ د.م تاريخ 14/12/2023، المتعلقة بوضع مراكز الدفاع المدني كافة بحال جهوزية كاملة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لدى الطائفة الأرمنية، وتمركز آليات منها على التقاطعات الرئيسية في المدن والبلدات للتدخل عند الضرورة يطلب اليكم ما يلي:
أولًا: الإبقاء على أعلى درجات التأهب واستنفار الموظفين العملانيين كافة وأكبر عدد من المتطوعين الاختياريين وتأمين تمركز العناصر وسيارات الإطفاء والإسعاف على التقاطعات الرئيسية للمدن والبلدات، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم ٢٠٢٤/١/٥ لغاية صباح يوم ٢٠٢٤/١/٦ .
ثانياً: يعمل بهذه البرقية فور صدورها ".
كانت هذه تفاصيل خبر خطار أبرق إلى وحدات الدفاع المدني لتأمين الجهوزية في عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.