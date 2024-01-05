شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة العشرات إثر حريق بمستشفى في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء نشوب حريق في مستشفى ببلدة أويلتسن، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب هامبورج في ولاية ساكسونيا السفلى شمالي البلاد.

وقال إن 3 ضحايا فارقوا الحياة في موقع الحادث، بينما نقل الرابع إلى مستشفى مختلف لتلقي العلاج وتوفي هناك.

تحقيق في الحادث

أضاف المتحدث باسم الشرطة أن عدد المصابين يقدر بالعشرات، لكنه لم يحدد عددهم.

وذكرت التقارير أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المستشفى في وقت متأخر مساء أمس الخميس، ثم امتدت النيران إلى العديد من غرف المرضى، وتم نشر حوالي 140 من رجال الإنقاذ في موقع الحريق.

وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة الضرر الإجمالي تتجاوز مليون يورو (09ر1 مليون دولار)، وفقا للشرطة، ولم يتضح سبب الحريق في البداية.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "إننا نحقق في كل الاتجاهات في الوقت الحالي"، وأعلن المستشفى أن الحريق يعني أنه لن يتم استقبال مرضى حتى ما بعد 12 يناير الجاري.