رئيس مجلس الأمن الأرميني يقدم التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي بكرمان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس الأمن الأرميني، اليوم الجمعة أن أمين مجلس الأمن الأريمني أرمين جريجوريان زار مقر السفارة الإيرانية في يريفان لتقديم التعازي في ضحايا الهجوم الإرهابي في كرمان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال جريجوريان في تصريح أورده وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية- إن أرمينيا على اتصال مع جمهورية إيران لبحث المساعدة التي يمكن أن تقدمها يريفان للدولة الصديقة.

وأضاف "أرمينيا تدين أي شكل من أشكال الإرهاب وهي مستعدة لمساعدة جمهورية إيران وحكومتها وشعبها في التغلب على هذا الظرف الصعب".

وكان الاتحاد الأوروبي ندد بما اعتبره "عملا إرهابيا" بعد التفجيرين اللذين شهدهما جنوب شرق إيران في كرمان تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

كما أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، أمس الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية، وشدد على ضرورة محاسبة الجناة.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية، فضلا عن جميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، بحسب ما ذكر البيان.