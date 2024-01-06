حريق بولاية نيوجيرسي الأمريكية.. ودخان كثيف يغزو السماء

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل أمريكية أن حريقا كبيرا اندلع بمستودع في مدينة إليزابيث بولاية نيوجيرسي، مما أدى إلى إطلاق عمود من الدخان الكثيف في السماء، وفق روسيا اليوم.

وأفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن الحريق اندلع في مبنى صناعي بالقرب من مطار نيوارك ليبرتي الدولي في الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي، ويشارك أكثر من 100 رجل في إخماد الحريق.

وتقدر السلطات أن الحريق سيتم إخماده بالكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدى الحريق إلى انهيار جزء من سقف المبنى، وغير معروف في الوقت الحالي نوع المواد المخزنة داخل المستودع.

ولم ترد أنباء فورية عن سبب الحريق داخل المجمع الصناعي الذي يضم العديد من الشركات المختلفة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



