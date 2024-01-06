شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوجه اتهامات لترامب.. ماذا قال له؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرارا للاتهامات المحتدمة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهاما جديدا لدونالد ترامب.

واتهم بايدن ترامب بأنه ضحى بالديمقراطية الأمريكية من أجل السلطة.

صراع بايدن وترامب

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في بنسلفانيا بمناسبة الذكرى الثالثة لهجمات السادس من يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.

وأشار بايدن أن حملة ترامب الرئاسية "تدور كلها حوله، وليست حول أمريكا"، مضيفا أن الرئيس السابق "مستعد للتضحية بديمقراطيتنا" ليضع نفسه في السلطة.

وأكد أن الانتخابات المقبلة "هي مسألة ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال قضية أمريكا المقدسة".

قضايا ترامب

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استأنف في المحكمة العليا للولايات المتحدة، لفرض مشاركته في الانتخابات التمهيدية في ولاية كولورادو، حسبما أعلنت حملة ترامب يوم الأربعاء.

وبهذه الخطوة، يسعى ترامب إلى إلغاء قرار صادر عن أعلى محكمة في كولورادو يقضي بأنه غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية للولاية، بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021، وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.