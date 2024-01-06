شكرا لقرائتكم خبر عن حادث غامض.. آخر تطورات حريق مستشفى أويلتسن في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء نشوب حريق في مستشفى ببلدة أويلتسن، شمالي ألمانيا.

ويقدر عدد المصابين بالعشرات، إذ أصيب ستة أشخاص بجروح خطيرة، بينما أصيب 16 آخرون بجروح طفيفة أو متوسطة.

حوادث حرائق المستشفيات في ألمانيا

واندلع الحريق في الطابق الثالث من المستشفى في وقت متأخر مساء أمس الخميس، ثم امتدت النيران إلى العديد من غرف المرضى.

وأنقذ العديد من الأشخاص، بينما نُشر حوالي 140 من رجال الطوارئ في مكان الحادث، ونجمت الإصابات عن استنشاق الدخان والحروق.

مستشفيات ألمانيا

وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة الضرر الإجمالي تتجاوز مليون يورو (1.09 مليون دولار)، وفقا للشرطة.

ومازال سبب الحريق غير واضح، وتبحث الشرطة عن دليل في موقع الحادث.

وأعلن المستشفى أنه ربما لن يستقبل مرضى حتى ما بعد 12 يناير الجاري.