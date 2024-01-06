تحذيرات أممية من عواقب الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

حذّرت الأمم المتحدة من عواقب الهجمات الإرهابية لجماعة «الحوثي» على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، معتبرة أن تلك الهجمات تؤثر على ملايين اليمنيين والمنطقة والعالم، سياسياً واقتصادياً. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، أمس الأول، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول البحر الأحمر، إن هجمات الحوثي الإرهابية على خطوط الملاحة تفاقم التوترات الإقليمية في المنطقة.

ودعا إلى اتخاذ تدابير لحماية الملاحة البحرية، وضمان عدم تعطل خط الشحن في البحر الأحمر، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توقف الهجمات.

وفي السياق، قال قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية الوسطى «سنتكوم»، براد كوبر أمس، إن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر والمعروف بـ«حارس الازدهار»، أسقطت 19 طائرة مسيرة وصاروخاً أطلقها الحوثيون في أقل من شهر، مشدداً على أن «الحوثيين لا يظهرون أي علامة على التراجع»، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وأضاف كوبر في أول تصريحات مفصّلة بشأن «حارس الازدهار»، أن أكثر من 1500 سفينة تجارية دولية مرت بأمان عبر البحر الأحمر، منذ أن بدأ التحالف عملياته في 18 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن «التحالف يسعى إلى تأمين والدفاع عن المنطقة».

وأكد قائد البحرية الأميركية، وجود 5 سفن حربية من جنسيات مختلفة تقوم بدوريات في البحر الأحمر لحماية جميع السفن في الممر المائي بدلاً من توفير مرافقة فردية لعدد قليل منها.

وقال كوبر، إنه منذ 18 نوفمبر، وقع 25 هجوماً على السفن في البحر الأحمر.

وأمس الأول، انفجر قارب حوثي مسير كان محملاً بالمواد الناسفة في البحر الأحمر، لكنه كان على بعد أميال من الأسطول الأميركي، ولم يكن قريباً من أي سفن بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية.

وفي وقت سابق قال مسؤولون أميركيون، إن الجيش الأميركي أعدّ خيارات لضرب جماعة الحوثي، بعد أن وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء رئيسيون «تحذيراً أخيراً» لحثها على وقف هجماتها على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ووصف بيان أصدرته أكثر من 12 دولة، هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر بأنها «غير قانونية وغير مقبولة، وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير»، محذراً من أن الحوثيين «سيواجهون عواقب وخيمة إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة».

وفي سياق آخر، أحبطت قوات الجيش اليمني، أمس، هجوماً لجماعة الحوثي، في الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز.

وقال مساعد قائد اللواء 170 دفاع جوي، ركن توجيه اللواء العقيد منصور حزام: «إن قوات الكتيبة الأولى في اللواء أحبطت هجوماً حوثياً في قطاع المناقيف والدفاع الجوي».

وأضاف «أن قوات الجيش تمكنت من إجبار الجماعة الحوثية على التراجع والفرار مخلفة عديداً من جثث عناصرها الذي قتلوا خلال الهجوم». كما أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثي في منطقة الكدحة بالريف الغربي لتعز.