شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 100 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان في أول أيام العام الجديد إلى 100 شخص، اليوم السبت، بينما لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين، حسبما قالت السلطات المحلية.

ويعتقد مسؤولون في مدينة "واجيما"، إحدى المناطق الأكثر تضرراً، أن هناك نحو 100 موقع لا يزال بها أشخاص محاصرين تحت أنقاض المباني المدمرة وينتظرون الإنقاذ.

عمليات إنقاذ شاملة

لا يزال 211 شخصاً في عداد المفقودين في المقاطعة، يحاول رجال الإنقاذ العثور عليهم أحياء بين الأنقاض، في ظل توقعات بهطول أمطار غداً الأحد ثم ثلوج في المنطقة.

وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من المسؤولين في الوزارات والوكالات المعنية خلال اجتماع لإدارة الإستجابة للكوارث بمكتبه "القيام بعمليات إنقاذ شاملة لأكبر عدد ممكن من الأرواح".