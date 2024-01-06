شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: رصد تفش مشتبه به لإنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهر تفش مشتبه به لإنفلونزا الطيور، في مزرعة دواجن، في مدينة تشونان بإقليم "تشنجتشونج الجنوبي" في كوريا الجنوبية.

وطبقا لحكومة مدينة "تشونان"، أكد تفتيش دوري بشأن صحة الحيوانية، وجود ما يعرف بـ" مستضدات السلالة إتش5، من الفيروس المسبب لإنفلونزا الطيور"، في مزرعة في قرية "سينجا-ري"، حسب شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

تقييم العدوى

طلبت سلطات الحجر الصحي من "وكالة الحجر الصحي الحيواني والنباتي" اختبار لمعرفة ما إذا كانت الحالة شديدة العدوى أم لا.

ومنعت سلطات الحجر الصحي دخول المزرعة وتعتزم إعدام جميع دواجنها.

كانت كوريا الجنوبية قد ذكرت في 24 ديسمبر الماضي أن عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، في مزارع الدواجن، في البلاد بلغت24 حالة.