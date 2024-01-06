القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل الجمعة/السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 48 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 165 مقذوفا مختلفة العيارات.

وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”، أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 48 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 165 مقذوفا مختلفة العيارات”.

وتابع البيان أن أربع مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكايا، دونيتسك وماكيفكا.

وبحسب البيان، أصيب خمسة مدنيين بدرجات متفاوتة الخطورة في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.