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وقوع هزة أرضية بقوة 4.2 درجات في ولاية بولو التركية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - هزة أرضية

الخليج 365 - متابعات

وقعت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في ولاية بولو شمال تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان لها اليوم، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7.31 كلم، فيما كان مركزها ولاية بولو. ولم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.

يذكر أن زلزالاً مدمرًا ضرب جنوب تركيا فبراير الماضي، أسفر عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدّة، حيث تقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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