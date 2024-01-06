ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 326 قتيلا ومفقودا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مطلع العام الجديد إلى 126 قتيلا وأكثر من مائتي مفقود بمحافظة "إيشيكاوا".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عشرة أشخاص احتجزوا جراء انهيار أرضي بمدينة "أناميزو" بالمحافطة ناجم عن الهطول الغزير للأمطار والذي من المتوقع أن يستمر حتى غد الأحد وأن تصاحبه ثلوج يوم الاثنين.

كما أظهرت دراسة بحثية أن الزلزال تسبب في تمدد اليابسة وانحسار خط الساحل بشبه جزيرة "نوتو" بمسافة 175 مترا، وأظهرت الصور الجوية التي التقطت على طول 50 كيلو مترا من الساحل الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة أن الزلزال تسبب في تراجع خط المياه نحو البحر بمسافة 175 مترا ما يعني تمدد مساحة اليابسة بمقدار 2.4 كيلومتر على طول الساحل، كما لوحظ انحسار المياه بشكل كبير عن ميناء بشمال شبه الجزيرة.

ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية إلا أنها مهددة بسبب إغلاق الطرق ومخاطر الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة والتحذيرات من وقوع هزات ارتدادية جديدة.