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الدفاع البريطانية: متوسط الخسائر البشرية الروسية بأوكرانيا ارتفع إلى 300 شخص يوميا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن متوسط الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا ارتفع إلى 300 شخص يوميا خلال 2023.

وذكرت الوزارة - في آخر تحديث استخباراتي لها، نشرته عبر موقع التدوينات القصيرة (إكس) - أنه في حال استمرار الأعداد بالمعدل الحالي خلال العام الحالي، فستكون روسيا قد فقدت أكثر من نصف مليون جندي في أوكرانيا. 

وأضافت أن روسيا تواصل نضالها لتحقيق تفوق جوي فوق أوكرانيا ، حيث تم إسقاط 3 مقاتلات روسية في وقت سابق ما أثر على الأهداف التكتيكية للقوات البرية.

وأوضحت أن روسيا كثفت ضرباتها الجوية في الأيام الأخيرة ولكن بمستوى أقل مما كانت عليه قبل عمليات إسقاط الطائرات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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