انت الان تتابع خبر حديث أمريكي جديد يخص إقامة دولة فلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الأمريكية إن "الوزير أنتوني بلينكن أكد -خلال زيارته لتركيا- على الحاجة لإطلاق الرهائن وتوسيع المساعدات وتقليل خسائر المدنيين".

كما أكد الوزير بحسب الوزارة "الحاجة للعمل من أجل سلام إقليمي يضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية".



وناقش بلينكن رفقة نظيره التركي هاكان فيدان "المأساة الإنسانية بقطاع غزة"، حيث أشار فيدان -حسب الخارجية التركية- إلى "عدوانية إسرائيل المتصاعدة، والتي تشكل تهديدا للمنطقة برمتها".