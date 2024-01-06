"حزب الله" أعلن استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين بمحيط موقعي جل العلام والمنارة وتحقيق إصابات بين قتيل وجريح

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:05) من مساء يوم السبت 6-1-2024 تجمعاً لجنود ‏العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيه إصاباتٍ بين قتيلٍ وجريح". ‏

كما أكّد في بيان آخر أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:15) من مساء يوم السبت 6-1-2024 تجمعاً لجنود ‏العدو في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".