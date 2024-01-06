أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:05) من مساء يوم السبت 6-1-2024 تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيه إصاباتٍ بين قتيلٍ وجريح".
كما أكّد في بيان آخر أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:15) من مساء يوم السبت 6-1-2024 تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف تجمعين لجنود إسرائيليين بمحيط موقعي جل العلام والمنارة وتحقيق إصابات بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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