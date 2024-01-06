استهداف إسرائيلي لبلدتي عيتا الشعب وراميا وأطراف حولا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة عبر الطيران الحربي استهدفت وسط بلدة عيتا الشعب قرب مسجدها، وغارات أخرى استهدفت البلدة لجهة بلدة رميش، كما استهدف الجيش الإسرائيلي اطراف بلدة حولا.
كما أغارت الطائرات الحربية على منزل في بلدة راميا، حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.
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